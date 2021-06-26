雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口意外頻傳，地中海型沙洲暗藏危機。（麥仔簝文化協會提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣1名70多歲老翁22日在麥寮鄉濁水溪出海口挖文蛤失蹤，25日尋獲遺體，26日海巡人員呼籲，濁水溪出海口多為地中海型沙洲，民眾發現情況不對時沙洲周邊已被海水包圍，近2年已有5人受困沙洲，其中4人獲救、1人不幸罹難，前來挖掘文蛤務必小心。

濁水溪出海口生態豐富，不僅鳥類繁多，廣大的沙洲也孕育眾多貝類、螃蟹，每年暑假是貝、蟹最多的時候，吸引民眾前去挖掘捕捉，但也因此傳出民眾受困沙洲意外，日前1名老翁在沙洲處落海，經過4天搜尋，最後在苗栗縣龍鳳漁港尋獲遺體。

海巡42大隊人員表示，濁水溪出海口設有許厝寮漁港，因此除了船筏聚集，民眾也會在此垂釣，漁港旁的沙洲經常可見民眾挖文蛤、赤嘴，海巡人員都會前往宣導注意潮汐，現場也立有警示牌，但還是有民眾一時疏忽而陷入險境。

海巡人員說，此處沙洲屬地中海型，即沙洲地勢較高，民眾在沙洲時覺得海水尚在遠處，其實海水已無聲無息的圍住沙洲，等到發現情況不對，回去的路已被海水阻斷，之前有4名民眾受困都即時獲救，但22日的7旬老翁卻不幸被海流沖走不幸遇難。

民眾指出，最近因疫情影響收入減少，因此到沙洲來挖貝類貼補家用，這裡的野生文蛤、赤嘴相當多，偶爾還可抓到螃蟹，運氣好1天有近千元收入，所以明知有危險還是會來，只能說相當無奈。

麥寮鄉鄉民代表吳明宜、縣議員許志豪等人強調，此處沙洲地形複雜，且隨著水流不斷改變，民眾一定要特別小心，為避免再發生憾事，將設法爭取經費添購廣播警示系統，配合海巡單位確保民眾安全。