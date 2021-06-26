在耐吉（Nike）及金融股帶頭上衝下，標普500指數上周五改寫收盤新高。本周投資人料聚焦6月非農就業報告，此外美股進入今年下半場，將迎來緩步走高趨勢。

本周的經濟指標重頭戲，非周五（2日）發布的最新就業報告莫屬。經濟學家普遍看好6月新增就業人口70萬，優於5月的55.9萬增幅。

美國銀行經濟師撰寫報告指出:「我們預期6月就業報告顯示，非農就業人口新增80萬，失業率從5.8％降至5.5％。需求強勁及供給疲弱的情況，應會持續推升薪資壓力。」

隨著6月結束，2021邁入下半年，大多數策略師預測，美股今年下半仍將維持上攻格局，只不過漲速放緩。另有分析師說，美股彈勢在下半年會暫歇，但到了年底會走高。

美股6月的表現可謂好壞參半。6月迄至25日，標普指數上漲1.8％，第2季漲7.7％，今年迄今漲15.6％；那斯達克指數6月漲4.4％，Q2漲8.4％；道瓊工業指數表現黯淡，6月微跌0.3％，但Q2至今漲幅有4.4％。

Leuthold Group首席投資策略師鮑爾森（Jim Paulsen）表示:「長期利率在第1季停止走揚，隨後往下掉緩解壓力，我想那對股市非常有利。」他預測標普指數今年內會攻上4500點，之後拉回年底收在4100點附近。

拜財測優於預期所賜，運動用品大廠耐吉25日股價狂飆15.5％創歷史新高。聯準會宣布23家大型銀行壓力測試全數過關，派息和回購股票可望解禁，帶動金融股大漲，標指金融股漲1.3％，在11大類股表現最佳。此外Fed關注的通膨指標─個人消費支出（PCE）物價指數漲幅低於預期，緩解Fed即將收緊刺激措施的疑慮。 標普指數受此激勵，上周五終場漲0.33％，收在4280.69點；道瓊指數收漲0.69％，以34433.84點作收；那斯達克指數受債券殖利率上揚衝擊，收跌0.06％報14360.39點。

標指周線漲2.7％，創2月初來最佳單周漲幅。道指周漲3.4％，是3月中以來之最。那指周漲2.4％，也是4月來新高。