今天在大聯盟場上費城人對大都會雙重賽首戰以1：2輸球，不過費城人先發投手諾拉(Aaron Nola)表現令人為之驚艷，他今天上演連續10次三振的表現，追平傳奇投手席佛(Tom Seaver)，而此紀錄已高懸51年之久，如今終於有人追上，今天他5.1局投球被敲2安打無失分，飆出12K，可惜無關勝敗。

Aaron Nola recorded 10 straight strikeouts tying the record for most in MLB history.



(via @MLB)pic.twitter.com/26SPXqUY3v — SportsCenter (@SportsCenter) June 25 2021

諾拉在短短5.1局為觀眾送出三振秀，從首局他就開始用三振化解危機，接著在2、3局連飆出6K，第4局則延續紀錄，可惜後來被阿隆索(Pete Alonso)敲出安打中斷紀錄，無緣挑戰第11K和大聯盟新紀錄。今天兩隊上演投手大戰，大都會派出華克(Taijuan Walker)先發，他5局被敲3安僅失1分，送出5K，自責分率2.38。

不過勝投依舊不是上述兩人拿到，因為大都會在本場比賽後來居上，比賽一開始創紀錄的費城人先發諾拉自己就敲出一壘安打得分，沒想到這竟然是費城人本場唯一的分數，諾拉不斷三振對手還是無法拿下勝投。而比賽一直到第7局大都會林鐸(Francisco Lindor)敲出一壘安打追平比數才來到1：1。

第8局(大聯盟雙重賽的延長賽)大都會史密斯(Dominic Smith)再貢獻一壘安打，將比賽超前到2：1，這是一支再見安打，大都會最後就以2：1拿下勝利。魯戈(Seth Lugo)勝投入袋，本場比賽他1局送出3K無失分，而費城人的蘇亞瑞茲(Ranger Suárez)承擔敗投，他只投0.1局就失1分，加上打線沒有幫忙，吞下本季第二敗。