日本東京都今天又新增534例確診病例，疫情持續升溫，日媒分析，目前實施的「防止蔓延等重點措施」恐難如期在7月11日解除；果真如此，恐為東京奧運開放觀眾進場增添變數。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增534例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，比上週六19 日增加146例，連續4天較上週同天增逾百例，也是連續7天高於上週同天。

截至今天為止的一週平均每天新增病例數為476例，是前一週平均的126%，顯示疫情持續升溫。

東京都至今累計病例數17萬2041例，包括2222例死亡病例；重症患者數較昨天減少1人，總數37人。

產經新聞分析，東京都疫情反彈跡象已愈來愈明顯，儘管解除「緊急事態宣言」後仍實施「防止蔓延等重點措施」，但目前已有看法認為要如期在7月11日解除重點措施有難度，甚至連第4度發布「緊急事態宣言」可能都已在考量之列。

雖然東奧5方會談日前原則上同意開放單場最多一萬名觀眾進場觀看東奧，但目前能不能依照原訂計畫迎接開幕式仍難以預料，也就讓不開放觀眾進場的閉門賽事開始帶有現實味道。

日本厚生勞動大臣田村憲久25日說，「我有確實把再度發布緊急事態宣言放在心上」，提到再度發布宣言的可能性，對東京疫情反彈表達強烈警戒。

東京都今天新增534例確診病例，連續4天較上週同天增加逾百例，東京都政府舉行的疫情監控會議24日分析，「可以看到疫情再度擴大的預兆」。

厚生勞動省的諮詢單位23日也指出，已在市中心發生以年輕族群為主的感染。

報導指出，未來只看得到感染增加的要素，例如外出人潮增加、放寬餐飲店供酒限制等，對疫情帶來的影響很可能會在7月上旬顯現。

再加上被視為傳染力強的Delta變種病毒的流行，看來只是時間問題。23日舉行的一場專家會議上也提出試算，「7月上旬時50%左右的確診病例可能將被置換為Delta變種病毒」。

重點措施的期限雖然到7月11日屆滿，但專家們普遍認為「如果疫情再這樣發展下去，要解除重點措施有困難」；甚至有閣員談到「緊急事態宣言」時這麼說，「可能在7月11日前就會發布」。

東京都只要每天新增確診病例高於500例，其實就已屬於發布宣言的「第4階段」疫情。

儘管疫情前景看來並不樂觀，但日本政府內部也有看法指出，就算確診病例增加，也沒有必要急於發布「緊急事態宣言」。主因隨著疫苗施打逐步取得進展，重症化患者比率減少，確診病例增加並不會像過去那樣地壓迫到醫療量能。

負責日本政府防疫工作的經濟再生擔當大臣西村康稔，最近特別重視專用病床使用現況，透露出在考量發布宣言時，病床使用率比新增確診病例數更為優先。

只不過，看在專家眼裡，日本政府這樣的態度「令人感到十分危險」。

根據東奧5方會談商議結論，如果7月12日以後東京都仍實施重點措施或是發布緊急事態的話，他們的因應作為將包括實施閉門賽事，讓宣言與重點措施直接跟是否開放觀眾進場掛鉤，而首相菅義偉早晚都得被迫做出困難判斷。