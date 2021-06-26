62歲樂壇天后「娜姊」瑪丹娜（Madonna）24日凌晨快閃紐約夜店，引起話題。她戴著藍色假髮，穿著皮繩網狀上衣，沒穿內衣的她大膽露點 ，雙峰呼之欲出，性感狂野的模樣，讓現場粉絲瘋狂喊她「女王」，她自己26日也在IG上傳派對精華影片，氣氛超嗨。

據《紐約郵報》指出，瑪丹娜是因為本周是紐約的「同志驕傲周」，向來支持性別平權的她才臨時登台，為同志加油打氣。她向現場粉絲喊道：「如果沒與你們一起歡慶『同志驕傲周』，對我來說會是一場悲劇。」並提醒大家要及時行樂，也呼籲「要好好學習愛自己」。

寶刀未老的娜姊，當晚演唱包括〈Hung Up〉和〈I Don’t Search I Find〉等曲，除了在台上熱舞，還一度躺下來抬起腿，展豪放狂野的一面。她的長女蘿狄絲、脫口秀主持人安迪柯恩（Andrew Cohen）以及知名主播安德森庫柏（Anderson Cooper）都在台下捧場。