前立委鄭寶清近日接獲陳情，指全台各級學校改採遠距線上教學，卻凸顯資源不平等問題。不少桃園學生從未上線上課，呼籲教育部盡快解決弱勢學童的電腦設備落差問題，強化網路教學的資源與經驗。

鄭寶清表示，最近在自己的「空中服務站」接獲民眾陳情，全台學校改採遠距教學後，桃園許多國小浮現嚴重資源不平等問題，5月19日宣布停課至今1個多月，有不少學生從來沒有上線上課的記錄。

他說，偏鄉處是家裡沒電腦，市區處則是不熟悉使用電腦。有小孩子遠距教學至今沒上過課，希望教育部正視問題。

對此桃園市教育局表示，5月19日停課以來，有要求學校要確實了解學生有沒有上線學習，如果學生沒有上課，就要確實了解狀況，若持續沒有上課，就需通報輟學。教育局也補充，有家長不希望孩子盯著平板線上學習，選擇自行在家教學，若學生能自主學習、也能準時繳交作業，教育局也尊重家長做法。

桃園市新聞處長詹賀舜表示，目前市府教育局推動停課不停學方案，為了讓學生有更多元的學習管道，除了原有的線上教學課程外，也協調有線電視業者利用CH3公用頻道提供教學影片，並且更近一步合作線上隨選課程專案，相關的線上教學從疫情開始就一直執行至今。此外，針對照顧弱勢學生也提供平板電腦的借用、上網的資費補助，以及4G網卡出借，這都是已經在執行的政策，同學也都正在使用上線中。

目前教育局可以出借的平板電腦有1萬7000部，目前僅出借5717部，備用數量充分。弱勢學生上網補助每月299元，已經有1053位學生申請補助。4G網卡免費出借，已有1202位學生申請。此外桃園市政府也協調3家有線電視業者提供CH3公用頻道，讓學生有更多元的方式可以在家學習。