仁武群聚案源頭為恩主公傳播鏈，讓高雄市長陳其邁震怒，痛批新北疫調不確實也未告知。(圖／資料照)

高雄仁武爆發群聚感染，疫調後發現是源頭是曾在新北三峽恩主公醫院就醫的60多歲男子，市長陳其邁大為震怒，痛批新北市長侯友宜疫調不確實，引發論戰，而該名指標個案14359的妻子如今也發出千字文聲明回應，指控丈夫確診卻被恩主公當作肺癌末期，三度回診也都沒篩檢。

仁武群聚案引發高雄與新北防疫團隊大戰，恩主公護理師也要求陳其邁道歉，但今天(26日)案14359妻子透過高雄市議員邱俊憲發表聲明，開頭先表示自己一家造成恐慌，向社會大眾道歉，但也澄清，丈夫根本並非如媒體報導的為癌末患者。

妻子表示，丈夫因工作獨居桃園，自己與孩子住在高雄，事件起因為丈夫發現膽結石，上月24日到28日前往恩主公醫院開刀治療，自己則是開車北上把丈夫接回高雄靜養，卻被網路當作不顧疫情，硬要端午節返鄉聚餐，還被公布個資與住址，讓他們身心俱疲，相當恐懼。

妻子說，丈夫返家靜養期間，曾分別在本月3日、7日、17日至恩主公醫院回診，並都如實稟報有咳嗽、呼吸道症狀，但醫生都沒有特別反應，也未要求篩檢，僅照一般流程開藥，第3次醫生看到X光肺部出現大片陰影，判斷為「疑似肺癌」、「進展快速」，當下以為丈夫已沒有多少時間，才會去補拍全家福、婚紗照，深怕丈夫隨時會走。

妻子表示，一家人完全不知道確診者就住在丈夫隔壁病房，期間也沒收到通知、匡列，還是看報導才知道，質疑為什麼恩主公醫院有確診者，卻完全沒對丈夫進行匡列動作？新北市政府也完全沒通報？

妻子批評恩主公醫院醫療疏失，讓丈夫治療期間染上新冠病毒，進而讓感染源擴大，事後還誤診為肺癌末期，事發初期一家人都摸不著頭緒到底在哪染疫，直到高雄市衛生局疫調才知道恩主公爆發群聚感染，不解3次回診都如實告知，恩主公卻沒有任何反應。

妻子文末表示，大家都不想要染疫，但還是為了自己的輕忽道歉，並請大家體諒以為即將失去家人的心情，才會拍全家福、婚紗照的舉動。