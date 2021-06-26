驚悚懸疑劇《VOICE》時隔兩年以第4季回歸，除了黃金時間組原班人馬李荷娜、朴恩秀、金仲基、宋寶劍外，邀來男神宋承憲和男團WINNER成員姜昇潤加入新一季陣容。自稱是轉學生的宋承憲坦言，接下人氣系列作品備感壓力，加上劇中飾演來自美國洛杉磯警局的幫派專門小組組長德瑞克趙(Derek Jo)，一登場就得秀出流利的英文。

宋承憲在接受愛奇藝國際站專訪時透露：「要說為這個角色做什麼特別的準備，應該就是英文台詞了」、「發音部分糾正起來並不容易，後悔當初沒有好好學習啊，挺後悔的」謙虛的發言讓一旁的搭檔李荷娜立刻比讚、送上肯定：「說得挺好的！」

出道邁入25年，宋承憲當年以《藍色生死戀》、《我的公主》等愛情劇為人所熟知，大、小螢幕演過無數角色，這次接演《VOICE 4》，提到自己原本就是馬珍媛編劇的粉絲，對於能參與這部作品感到榮幸，但畢竟是未曾接觸過的題材，除了心理上的負擔外，動作戲更超乎自己的預期，比起其他作品更耗費體力，經常上演追逐戲，對體能是不小的挑戰。

與宋承憲同為「VOICE轉學生」的姜昇潤，談起對前輩們的第一印象時顯得十分興奮，因為自己年紀最小，前輩又都是經常在電視上看到的藝人，尤其是宋承憲在韓國是家喻戶曉、具有代表性的演員，採訪現場只見姜昇潤開心地看著宋承憲直呼：「真的覺得非常神奇」，熱情的反應讓宋承憲也招架不住。

在確定演出《VOICE 4》後，姜昇潤特別把前三季拿出來重溫，看到前輩時增添不少親切感，笑說：「我是帶著粉絲心意摻伴著緊張心情，很高興能和他們一起演戲」，貫穿四季演出女主角姜權珠的李荷娜聽到宋承憲、姜昇潤兩人的感言，隨後做出回應：「多虧這兩位新成員，讓我找回初心以及挑戰新事物的滿腔熱忱，給我很多鼓舞、正能量。」