前陣子，苗栗竹南科學園區爆發一連串移工群聚感染事件，引起民眾恐慌，所幸後來在中央地方的共同努力下，當地疫情局勢趨緩，移工陸續返回宿舍，準備復工。不過該事件也意外引發外媒關注，其中，移工被限制外出，便當統一規格完全沒青菜的現象，還被報導檢視。對此議員曾玟學跟著出面痛批「如果可以選，我甚至會選擇吃三色豆便當！」

昨（25）日曾玟學在臉書發文，直指「苗栗移工宿舍事件，不只登上國際媒體、菲律賓在地新聞台，菲律賓駐台代表處與越南在台辦事處也都前往苗栗關心...因為苗栗縣政府持續限制的外出禁令，原本自理的早餐必須改由仲介提供，每餐伙食都是要發照片給縣府備查的，但這內容的確有改善空間，把這份餐跟三色豆便當放在一起，我甚至會選擇吃三色豆便當。」

曾玟學會如此氣憤是有原因的，因為透過其上傳的移工便當照可以得知，仲介僅提供一支棒棒腿和水煮蛋配菜，裡頭完全沒蔬菜，消息一出，有網友跟著上傳其他移工吃的便當照，菜色同樣只有肉，而且還幾片而已。

不過其中有賣便當的網友出面解釋「有時不是你們想的那樣，我們有在包便當，移工自己要求便當只要飯跟魚或肉，加一顆荷包蛋或水煮蛋，我們煮的菜不合他們的口味。」

但面對該說法，曾玟學隨即進一步說明，稱自己已接獲幾十位移工陳情，控訴苗栗「徐耀昌縣長下禁令限制移工不准外出，也不讓他們定外送，只能吃統一準備的食物，這才是食物問題的主要因素。」害得他們3周沒吃蔬菜而便祕。

不過大多網友把矛頭指向移工仲介，直言「應該是仲介的問題，抽太兇，連點湯都不給人喝」、「直接對違法的仲介公司，請勞動部裁罰停牌禁止引進移工最有效，馬上就會改善」，還提到這樣的便當實在「有損（台灣）國際形象啊！」

無論如何，繼曾玟學發文後，他接著又再補充「竹南的宿舍晚餐有明顯改善」，雖然該移工便當還是稱不上豐盛，可至少已經出現青菜水果了。

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