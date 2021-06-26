聖彼得堡辦歐國盃賽事 新增107染疫死創俄國最高 19:342021/06/26 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2020歐國盃主辦城市聖彼得堡創下俄國城市中最高的單日新增死亡病例數。圖為於當地舉辦的瑞典與波蘭小組賽畫面。（圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯2020歐國盃（Euro 2020）的主辦城市聖彼得堡（Saint Petersburg），今天通報自去年3月爆發全球大流行疫情以來，俄國城市中最高的單日新增死亡病例數。 法新社報導，俄羅斯官方公布的數據顯示，主辦包括8強賽等共7場歐國盃賽事的聖彼得堡，過去24小時新增107人因罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19）喪命。 俄羅斯的新聞通訊社報導，這是自從去年3月爆發全球大流行疫情以來，俄國境內各城市中最高的單日新增染疫死亡人數。 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 Delta變種病毒來襲 美CDC主任懇求民眾這麼做 - 國際 凱特和威廉怕了 不敢再跟哈利多說話 - 國際 Delta變種病毒肆虐 雪梨擴大封城2週 - 國際 台灣拿不到疫苗 金融時報：AZ合作對象有問題 - 國際 佛州大樓半坍 累積數十年原因曝光了 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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