俄羅斯2020歐國盃（Euro 2020）的主辦城市聖彼得堡（Saint Petersburg），今天通報自去年3月爆發全球大流行疫情以來，俄國城市中最高的單日新增死亡病例數。

法新社報導，俄羅斯官方公布的數據顯示，主辦包括8強賽等共7場歐國盃賽事的聖彼得堡，過去24小時新增107人因罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19）喪命。

俄羅斯的新聞通訊社報導，這是自從去年3月爆發全球大流行疫情以來，俄國境內各城市中最高的單日新增染疫死亡人數。