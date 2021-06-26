有些人的愛情來得快、去得也快，雖然剛開始很相愛，卻很快步入分手。星座運勢網站「星座愛情不求人」點名，白羊座、雙子座、水瓶座的戀愛保鮮期最短，通常在愛情的開頭都很熱烈，卻總是快速的迎來心碎的結局，他們不擅長經營感情，因此愛情通常都很短命，身邊總是留不住人。

▍1.白羊座

白羊座在愛情中非常三分鐘熱度，他們很有行動力，但是持久力很差，遇到喜歡的對象會立刻追求，充滿熱情，不過這股熱情來得快、去得也快，一旦不愛了，就會立刻變得冷淡，令人措手不及。白羊座想什麼都會表現出來，完全不會隱藏真實想法，所以在追求過程的熱情是真的，但等到這股熱情消耗完畢，他們的冷淡也表現得很明顯，讓對方感覺前後彷彿不同人，差異太大，戀愛保鮮期實在太短。

▍2.雙子座

雙子座很愛嘗鮮，好奇心很強，如果一件事物已經讓他完全摸透，他就會立刻失去興趣。他們在愛情上也是如此，一開始和對方有聊不完的話題，每天都想要更加深入了解對方，這段時間是他最熱情的時候，一旦他認為已經完全了解對方，就會開始覺得索然無味，開始有分手的念頭產生。跟雙子座在一起時很幸福，每天充滿粉紅泡泡，但是等到他厭倦的時候，會嚐到最心痛的感受。

▍3.水瓶座

水瓶座思考模式很特別，讓許多人會對他產生興趣，不過他是一個很需要個人空間的星座，就算兩個人是戀人關係，他也覺得沒必要整天黏在一起，甚至一整個禮拜不見面也沒關係，這種狀況在熱戀期時還不成問題，畢竟兩人還在探索對方，這種神祕感或許還有點加分，等到相處一段時間，這種若即若離的相處模式會磨損對方的耐心，畢竟沒人想要談一段不對等的愛情，所以水瓶座的戀愛也堪稱短命，戀愛保鮮期總是很短。