嚴防印度變種病毒株Delta，疫情指揮中心指揮官陳時中日前宣布，入境者在居家隔離或檢疫期滿前一天接受PCR採檢，且自英國等7個高風險國家入境者，一律住集中檢疫所。前民進黨立委郭正亮質疑，怎麼會只針對7個國家？每天入境也沒多少人，「全部入境普篩是會死？」他還忍不住抱著頭直言，「怎麼會這樣想？」

郭正亮25日在中天政論節目《正常發揮》中(節目影片1:21:00處開始)表示，白宮首席防疫專家佛奇(Anthony Fauci)指出，美國的新一波變種病毒，有20.6%是Delta病毒，「所以我說他這個奇怪，現在病毒已經出現在85個國家，那為什麼只針對7個國家做PCR要求？每次都這樣很奇怪，坦白說每天入境也沒多少人，全部都入境普篩是會死？實在很奇怪」。

接著，郭正亮更忍不住抱頭直言，「怎麼會這樣想？」如果到時候從美國回來的國人又中，又要再加美國，這實在很奇怪，因為已經有85個國家有了，而他碰到同黨台北市議員王世堅時，王世堅也算給他聽，指依照現在每日入境人數，入境全篩一年的預算也只要10億元新台幣左右，「為什麼連這個錢都不願意花？我實在不懂」，這就是公衛標準，而且才10億元，現在疫苗都人家送的，也不用花錢。

郭正亮質疑，越南和中國大陸也發現了Delta變種病毒，那為何名單中沒有？對於指揮中心提出的，「重點高風險國家」，郭正亮則說，「我不知道他在講什麼，新加坡、馬來西亞都不在裡面，真的不知道為什麼」。