桃園某私立大學1名跨性別女性學生2017年因心理性別認同為女性，卻遭校方要求入住男生宿舍，讓她痛苦不堪，還被陳姓學務長批「不是只有你最特殊」，陳姓總教官也說「你是男的還是女的？」法官認為2人違反「性別平等法」、侵犯人格權，判賠8萬、12萬元。

學生控訴，她在2017年考取學校，在該年5月經醫院診斷性別認同障礙症，就讀學校前已經進行賀爾蒙取代療法，因她希望依照其性別認同入住女生宿舍，故在入學前多次與校方說明、溝通，並出示2間醫院開立的「建議校方安排入住女生宿舍」、「建議按照個案自身性別認同安排住宿」診斷證明書，卻仍遭要求入住男生宿舍。

她說，因內心認同自己是女生，位於男生宿舍感到恐慌且不自在，因此只能避開有人出入時段，經常在外待到深夜後，才敢進入男生宿舍的房間內休息，每天趁清晨還沒有人醒來時，又急忙離開。因當時正在進行賀爾蒙治療，對肝臟有一定影響，早出晚關又睡眠不足，導致肝指數異常。

她說，向校方求救後，且她已經找到3名女同學願意成為室友，但校方仍然拒絕。後來陳姓學務長安排會議，但會議中陳姓學務長說，有其他男生一樣化妝、抹口紅、穿裙子，也是住男生宿舍，所以不是只有你最特殊。學務長又說，「我們從小經歷，有懦弱的、土豪的，太多了，那其實一樣的。」總教官則說，「你告訴我你是男的還是女的」、「國家的法律你是男的還女的？」「我是基督徒，我只相信真理，上帝造人只有造男跟造女，沒有第三類。」

學生為此求償40萬元，不過學務長說，是鼓勵學生適應環境，勇於面對未來，也沒有侵害她健康權、人格尊嚴及重大人格法益。總教官則說，雖然他情緒激動，且提到基督教，但目的是為了說明學校宿舍採取的規範。

法院認為，學生經診斷性別認同障礙，且接受治療後出現女性性徵，且根據會議錄音，學生已經清楚表達個人性別認同為女生，且入住男生宿舍會尷尬不舒服，學務長先否定，提及打架、罵三字經，是暗喻學生為校園中偏差個案。

蔡姓證人也稱，學生聽了總教官言論後崩潰大哭，法院認為，總教官尖銳逼問「你是男是女」，否定學生生理男性、但性別認同為女性。總教官言論透露性別歧視以及羞辱，侵害人格權甚明。因此判學務長賠償精神撫慰金8萬、總教官12萬元，可上訴。