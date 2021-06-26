勞保局26日在臉書貼文分享「開鍋」方法。（取自勞保局臉書）

對於勞保局今（26）日在臉書貼文，介紹民眾買「新鍋」時要先「開鍋」，社運人士鄭村棋驚訝表示，真是難以想像，吃飽沒事，沒有切膚之痛！網友也留言，這是「氣炸」鍋嗎？

勞保局今（26）日在臉書貼文指出，很多人買了新鍋子，就覺得只要拆掉包裝就可以直接使用，這是錯誤的迷思！第一次使用一定要先清洗！！！

勞保局分享，成型加工製作最後程序時會用沖壓成型油提高潤滑度，通常商品出廠前會藉由鹼性物質洗去殘油；但有時廠商在清潔過程中沒有徹底洗淨，有可能會在第一次使用時冒出殘留的黑油，長期下來會對腦部及神經系統造成傷害唷。所以快一起筆記，學會開鍋清潔8步驟啦！

對此，社運人士鄭村棋在TVBS《國民大會》驚訝表示，真是難以想像，吃飽沒事，沒有切膚之痛！

網友也留言表示，所以要紓困要先會開鍋？都要沒飯吃了，這時PO這個？都没米了，你跟我談鍋？這是勞保局的業務嗎？多用心在勞工紓困，別不務正業，買鍋有使用說明書，不勞貴單位費神！你們是吃太飽沒事幹嗎？這是「氣炸」鍋嗎？