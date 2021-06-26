國內三級警戒延長至7月12日，政府呼籲民眾減少外出的次數；如今餐飲、百貨業的業績雪上加霜，有的撐不下去只好熄燈停業。前民進黨立委沈富雄對此直言，沒有一個人敢說要解封，政府「笨死了」，沒有一個有膽識的。

沈富雄25日在政論節目《少康戰情室》中表示，台灣每百萬人口的確診案例，掉到76個，因為台灣約2400萬人口，76除以24，只有3，從這來看，等於沒有疫情了；這麼漂亮的數目字，指揮中心還堅持不可解封，國民黨也一樣，沒有一個人敢說要解封。他慎這個政府跟國家笨死了，沒有一個用腦筋的、沒有一個有膽識的。

PTT「政黑板」有網友貼文表示，台灣每天新增約100個確診，人口有2千多萬，根本超級安全的啊。美國疫苗覆蓋率超高，每天還確診破萬，以台灣15倍的人口來算，相當於每天新增1000人，人家還不是一樣不帶口罩到處吃喝玩樂。有人會說美國死亡率低很多，但美國目前的死亡率為1.8%，這如果是在台灣，也不是能夠忽視的數字吧？

該網友接著指出，歐洲還開放我們去玩，認為台灣很安全，只有我們自己在那邊三級警戒，覺得很嚴重，乾脆早點開放，比照其他國家，讓社會正常運轉不是很好嗎？

不過也有網友認為，「解封，死亡率上升還得了。」、「疫苗施打率不夠啊！」、「我們現在全國疫苗施打率這麼低。」、「是Delta，我相信沒人敢解封。」、「這裡的都在喊四級，你說要解封？」、「沒有封城，解什麼封？」