草屯鎮知名麻糬店家感謝醫護人員辛勞，只要出示醫護人員證件等，就可至門市領取1盒麻糬。

草屯鎮知名的麻糬業者為感謝醫護人員辛勞，說持醫護證件就可以免費領1盒麻糬；有疑似醫護人員幾乎每天都去拿免費麻糬，除自己吃、還與家人分享，但不滿店員回應「你已經拿過很多次了」，於是在臉書社團抱怨店家太小氣。卻反引來網友的圍攻，地方上掀起一陣波瀾。

國內本土疫情持續發燒，最辛苦的第一線醫護人員，讓許多民眾肅然起敬與不捨，各界加油打氣的物資紛紛湧入，部分店家紛紛投入提供醫護人員優惠；社會上洋溢著暖流，人間處處有溫情。

有網友在「爆怨公社」發文批評，草屯鎮某知名麻糬業者，說持醫護證件就可以免費領1盒，也沒規定不能每天去領，他自己吃1、2個味道，其他剩下給喜歡吃麻糬的家人吃。

結果員工看到拿過的人，就很不客氣的回「你已經拿很多次了耶」，爆料人不滿PO網說這是員工對客人該有的能度？就沒有客氣一點的說法？卻引發網友一場激烈的論戰！反批說「人不要臉天下無敵」、「貪得無厭」等，PO文原想取暖卻狠遭各界打臉。

這場「麻糬論戰」，業者為避免再橫生枝節，重新公告6月28日前，凡出示醫護人員相關證件，將免費送1盒麻糬，1人限領1盒且限本人親領。