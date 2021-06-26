創立26年的香港《蘋果日報》周四（24）日出版最後一份報紙，連手機應用程式、網站同時停運，舊文章也刪除，走進歷史，成為港人回憶。以往閱覽舊報章可到中央圖書館的逾期報刊閱覽區借閱，港媒致電圖書館查詢，職員指因涉《香港國安法》，自周五起已將全部《蘋果日報》及《壹週刊》下架。

香港特區行政長官林鄭月娥（右二）25日與新任政務司長李家超（左二）、保安局長鄧炳強（右）與警務處長蕭澤頤（左）等人共同會見媒體。（中新社）

香港01報導，已向康文署查詢事件，有待回覆。而香港中央圖書館設有逾期報刊閱覽區及縮微資料閱覽區，可供市民分別借閱舊實體報紙及以電子方式保存的舊報紙。於今日致電中央圖書館查詢借閱《蘋果日報》及《壹週刊》，惟職員表示所有實體版的《蘋果日報》及《壹週刊》已自周五起下架。

被問及下架原因，職員指出因涉及國安法問題，未知何時能再供借閱。至於「縮微資料」方式保存的電子版本，因涉及版權問題，一直未有為《蘋果日報》及《壹週刊》以電子方式存檔。而其他圖書館的情況，該職員稱據其了解，其他圖書館均可借閱報紙，不過中央圖書館的館藏最為齊全。

香港01記者曾於本周初到訪中央圖書館的逾期報刊閱覽區，借閱十多份昔日的實體版《蘋果日報》，包括《蘋果日報》的創刊號及回歸前出版的期數。當時只需要向職員提供借閱的報刊名稱、出版日期等資料，並留下個人資料，職員其後會根據資料取出所需的報刊，可以在場閱覽。