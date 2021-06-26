被封為「越南林志玲」的海倫清桃，曾以《野蓮香》入圍金鐘獎迷你劇集影后，然而一向EQ極高的她，今日罕見在社群網站抒發不滿，更以一張爆乳辣照回擊女網友批評，直言對方遠遠比不上她的善良。

海倫清桃今日在社群網站突然提到，一位台灣女網友在她拍攝的美食節目影片留言批評，指她的條件比台灣女生差太多了。女網友的批評讓海倫清桃無法接受，她說有人一生下來什麼都有，有人拚死拚活還不夠溫飽，「桃子從一出生就確定輸給在台灣的女生，我沒有和大家比較。」

然而海倫清桃話鋒一轉，開始反擊女網友：「可是，小姐，就算假如我變成肥胖、愚笨或是遜斃的女生，妳還是遠遠比不上我的善良，妳無法和我比較，因為我用充滿浪漫和愛的方式來感受社會的。」

海倫清桃說完更不忘附上一張報乳辣照，讓男網友看了鼻血直言，紛紛留言為女神叫屈，「桃子，可能那個台女太妒忌妳了，所以就說話沒經過大腦」、「這是酸葡萄心態，加油，有嘴未必有腦」。

海倫清桃的越南閨密亦留言為她抱不平，表示最討厭人家把她們拿來跟台灣人比較，「我們來台灣適應台灣環境，在台灣這個美麗土地好好過生活，跟台灣朋友好好相處。我們來一切都為了一個善良、美好的生活。不是來選美比賽呀。」