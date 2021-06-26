海龜被纏繞特寫。（東森新聞提供）

夢蘭與三腳龜龜。（東森新聞提供）

經過2年的籌畫，歷時500多天，東森新聞《福爾摩沙守護者》紀錄片總共3集，分別以海洋、山林、野性生命為主題，深度探討氣候變遷與人類過度開發下，台灣生態與珍貴物種受到的創傷浩劫。第一集「海洋」即將播出，舒夢蘭換上潛水裝備，下潛20公尺深海，帶回令人屏息的絕美影像，讓人再一次「看見台灣」。

小琉球是世界海龜密度最高的島嶼，被美稱為海龜天堂，過多的人類活動，帶來大量的垃圾汙染牠們的家。舒夢蘭在小琉球空拍記錄時，罕見20多隻海龜群聚，當鏡頭拉近卻震驚地發現，牠們被漁網纏繞住動彈不得，其他同伴趕來搶救，受到強大的海流衝擊，一群海龜載浮載沉，舒夢蘭立刻聯絡海巡趕來現場，所幸海龜已順利脫困。

除了空拍，舒夢蘭也透過水下攝影，潛入海中驚見多隻受傷海龜，一隻大海龜，在探頭呼吸時，被行經的船槳絞斷了鰭肢成了只有三鰭的龜龜，這些傷痕和磨難，都是人類所賜。

極端氣候的影響越來越嚴重，就算躲過了新冠病毒，但我們能否在這個燃燒的地球生存？為了找尋答案，舒夢蘭隨著科研團隊，登上國家級研究船海研二號，在東北季風四級風浪之下，一路航行到龜山島海域。龜山島周邊海底，是火山湧泉的地熱環境，高溫、高硫、高酸。

但台灣特有生物「烏龜怪方蟹」竟然可以在這裡生存。牠的身上背負著生物學家最想了解的「極端生物學」機密，希望了解牠基因的多樣性，解答人類、生物如何適應極端環境的終極命題。

舒夢蘭這趟也相當折騰，「烏龜怪方蟹」生存的海域被稱作裩酸海、高溫酸海，混濁且危險性很高，加上海流很強，隨時有可能被沖走，舒夢蘭隨著科學家前往，海象讓大家相當緊張，下水前，科學家要求大家一起抓著繩索，以防被強烈海流沖散。海中熱泉噴口就是火山噴發口，四周充滿硫磺味，在水深20米的海底，簡直像是玩命的科學研究。