印度Delta變異株確定入侵屏東枋山鄉後，社區快篩量激增，屏縣府繼延長枋山快篩站的開設時間至28日下午5點，並將篩檢亭增至2座外，26日晚間宣布再增設「加祿堂快篩站」，預計27日下午啟用，除分攤枋山站負擔外，也讓加祿堂的果農、貨運車工作人員都可以篩檢。

屏縣府指出，為避免民眾爭相篩檢，縣府緊急調動行動篩檢站，將在加祿堂增設一處篩檢站，預計27日下午啟用，枋山、獅子等地區符合資格的民眾可就近前往篩檢，而在加祿堂的果農、貨運車工作人員也都可以篩檢。

縣府指出，行動篩檢站選擇設置在加祿堂，除了分攤枋山篩檢站負擔，及加速篩檢作業速度外，目前正值芒果採收季節，果農、貨車司機及隨車工作人員進出頻繁，也方便他們就近篩檢。

此外，另外，因枋山鄉楓港、善餘兩村全面擴大篩檢，當地商店、市場等停業3天，有些熱心人士前往關懷發放物資，但在此疫情嚴峻時刻，非防疫人員並不適宜前進防疫熱點，反倒可能引起民眾爭相拿取形成群聚，因此，縣府感謝各界熱心，但已協調枋山鄉公所統一處理，各界若要捐贈物資請送交枋山鄉公所，由公所分送到家戶。

至於枋山老人活動中心27日將開始施打疫苗一事，將由縣府前進指揮所配合鄉公所，在施打的前一天用電話通知完成PCR篩檢陰性者接種時段，請民眾依通知時間前往，縣府預計3天內施打完畢。