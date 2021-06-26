日月潭商家配合防疫大都關門休息，碼頭也全數關閉，假日顯得冷清。（陳世宗攝）

假日前往日月潭的人潮，經伊達邵社區防疫站呼籲，今天不再一窩蜂湧向日月潭。（陳世宗攝）

防疫千萬不要在最後關鍵潰堤！日月潭從端午節連假開始，每逢假日就會湧現車潮，民眾悶太久爭著到日月潭環湖，引起當地居民憂心；伊達邵社區防疫站於臉書粉專呼籲，越在倒數越要守住，不要防守最後潰堤。日月潭國家風景區管理處強調，26日經伊達邵管制入口車輛雖比平日多，但明顯比上週假日稀疏。

伊達邵社區防疫站日誌中，呼籲遊客越倒數越要守住，不要防守30多天後潰堤，壓根最後的倒數破口；還有民眾在臉書PO文說，日月潭商家配合防疫都已關門休息，碼頭也全數關閉，日月潭不會不見，希望民眾防疫期間配合防疫，等疫情結束後，非常歡迎再光臨。

警方指出，日月潭26日逢假日確實有些車流陸陸續續稀疏進入，雖比平日多一點，但未到端午節假期大排長龍；網路上流傳的潭區車潮照片，部分是以前舊照，因潭區昨日下雨地面濕轆轆，網路上大排長龍的照片是很多卻是晴天。南投縣政府觀光處長陳志賢說，昨日部分時段車潮可能是住家或居民採買回來、並非都是遊客。

日月潭風景區管理處表示，日月潭配合疫情三級警戒，目前各碼頭、景點及遊客中心都已封閉；大部分商家、停車場、步道、公廁等也都已關閉。日月潭水位回升後，往日美景也回復，但目前疫情仍然嚴峻，呼籲民眾多待在家裡，不要出遊以免疫情擴散。

日管處強調，日月潭美景一直都在，俟疫情解封後，歡迎再來日月潭賞景遊玩。為讓大家能更快回到日月潭，讓疫情能得到控制，伊達邵當地居民自主設置防疫檢查站；無論烈日高照或傾盆大雨，都有人一輛一輛的把車子攔下來量測體溫。

新冠肺炎疫情仍嚴峻，7／12日前請民眾配合防疫政策多待在家，俟疫情解封後再出遊，一起守護台灣。