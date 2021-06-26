嘉義縣首創竹崎高中、永慶高中110學年度AI科技特色班考試明27日舉行，考量正值疫情嚴峻期，闈場高規格防疫。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣首創竹崎高中、永慶高中110學年度AI科技特色班考試明27日舉行，考量正值疫情嚴峻期，闈場高規格防疫。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣首創竹崎高中、永慶高中110學年度AI科技特色班考試明27日舉行，考量正值疫情嚴峻期，闈場高規格防疫，包含依據工作性質分兩梯次入闈、闈場人員住宿採一人一室，確保闈場室內空間5人以下，且闈場人員須持PCR檢測陰性報告才能進場。

嘉義縣教育處指出，考場備有防護隔離衣、髮帽、護目鏡、面罩及酒精等防疫物品，以確保試務工作人員的健康與安全，第一梯次入闈人員經檢查攜帶行李，取出通訊設備後，今26日下午2點由教育處長李美華唱名，逐一進入竹崎高中闈場，隨後貼上闈場封條，展開命題、組題、製卷等工作，第二梯次印卷、裝卷人員接續27日上午進入闈場。

AI科技特色班為嘉義縣長翁章梁上任後的重要教育政策，特地在永慶高中及竹崎高中成立特色班，並與大學教授合作開設講及課程等，期以程式設計及AI 人工智慧為課程主軸，培育面對未來資訊科技挑戰的新世代人才，今年AI科技特色班首度以特色招生考試分發作為入學管道，招生全國對AI科技有興趣之學生，考試科目為數學科一科。

翁章梁呼籲，考生要配合防疫措施，包括進入考場須配戴口罩、量測體溫，不開放陪考等，並要求承辦學校加強試場及休息區消毒、管制考場進出場動線，確保整體考生應試健康與安全。

教育處長李美華也提醒，考生應儘早出門抵達考場學校，期盼竹崎高中及永慶高中能培育更多的AI科技人才，打造嘉縣科技人才網絡。