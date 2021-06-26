今天要帶大家回顧大聯盟場上的經典時刻，時間要回到2017年4月5日紅雀對小熊比賽，紅雀打者皮斯卡提(Stephen Piscotty)是本次事件的主角，他為了幫球隊跑回1分，從打擊一直到最後跑回本壘一共被球K中三次，無疑是全場最慘的球員，不過他的拚戰精神也值得大家讚賞。

Reliving Stephen Piscotty's painful inning.



He earned every bit of that run lol pic.twitter.com/orJrqeV5Av — GordiesElbow (@IceOffs) June 18 2021

當時比賽進行到5局下半，皮斯卡提面對小熊投手艾瑞耶塔(Jake Arrieta)，在與對方纏鬥到1好3壞時艾瑞耶塔失控投出觸身球，直接砸到皮斯卡提胸口接近手肘部位，也讓皮斯卡提直接獲得保送上到一壘，但悲劇還沒完，下一球他趁著投手暴投直衝二壘，沒想到捕手接球後迅速傳二壘，又再次K到皮斯卡提。

這回他面露痛苦，一度倒在地上，所幸沒有大礙再次起身，但沒想到今天這顆球就是不放過他，在下一棒隊友擊出安打後，他奮力直衝本壘，野手第一時間沒接到軟弱滾地球，頓了一下才朝本壘傳出，而這也剛好是皮斯卡提衝進本壘的時刻，球無情正中皮斯卡提頭部，頭盔瞬間噴飛，皮斯卡提痛苦倒在地上，慶幸的是這分是安全上壘。

接著防護員眼看大事不妙，趕緊衝上來關切，紅雀教練團為保險起見，立即決定在下半局更換守備，改由亞當斯(​Matt Adams)接替鎮守左外野，當時比賽才5局，皮斯卡提也趕緊下場休息，不過因為他的搏命演出，球隊追到1：2，可惜他跑回的這分就是當天紅雀唯一分數，最後仍以1：2不敵小熊。

皮斯卡提成為那個一局被K三次的男人，他的英勇事蹟也一直流傳到現在，許多球迷都紛紛讚嘆這一球，直說皮斯卡提是真男人，有網友說：「之前看笑到流眼淚，但每次看還是覺得好痛QQ」、「原來這是真的喔，我一直以為是搞笑片之類的」、「真正的用生命打球XDD」、「那場小熊守備太廢，巧合沒爭議啦」等流言。