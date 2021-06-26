性感女星林采緹因Cosplay漫畫人物蛇姬，百分百還原角色，讓她意外爆紅，之後成為更大綜藝節目熱邀的來賓；近期林采緹上《綜藝大熱門》，帶著一名宛如她親妹妹的正妹潔潔熱舞，高顏值又會跳舞引起討論，有網友更挖出潔潔父親居然就是知名舞蹈老師「藍波老師」。

日前林采緹上《綜藝大熱門》主題是類似明星臉，她透露有不少人說一名網路正妹潔潔和自己很像，所以經聯繫後，兩人一起練舞準備在節目上合作；林采緹和潔潔穿著幾乎一模一樣的服裝，在鏡頭前超有默契的熱舞，看起來像是一對雙胞胎，讓現場所有人都很驚喜。

林采緹(圖右2)和潔潔(圖左2)熱舞魅力十足，讓現場嗨翻。(圖/ 摘自《綜藝大熱門》YouTube)

潔潔昔日就曾和父親藍波老師一起上節目。(圖/ 摘自《我愛小明星大跟班》YouTube)

潔潔當時展現高超舞技，就曾讓藍波老師面露驕傲神情。(圖/ 摘自《我愛小明星大跟班》YouTube)

潔潔有著神似混血兒的臉蛋，四肢纖細身材前後都有料，亮眼外貌馬上引起討論，更有網友起底她的身家背景，原來潔潔是知名舞蹈老師「藍波老師」的女兒，兩人先前就曾一起上節目，潔潔當時展現高超舞技，就曾讓藍波老師面露驕傲神情。

今（26）日中午藍波老師本人也在臉書發文，表示這次是潔潔第一次在沒有他的情況下「單飛錄影」，他也很感謝女神林采緹，才讓潔潔有突破自我的機會，「感謝讓我們孩子有機會跟您一起上舞台」；藍波老師昔日有幫蔡依林、潘瑋柏、王心凌和林俊傑等巨星編舞，被譽為「大明星指定御用舞蹈教父」。