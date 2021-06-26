Delta變異株入侵屏東，除了自秘魯返台的祖孫兩人外，他們短暫接觸的鄰居、鄰居友人、鄰居家人，以及鄰居搭乘的白牌車司機都檢出Delta變異株。不過有網友質疑，跟祕魯祖孫搭同班飛機的乘客跟機組人員難道都沒事嗎？貼文一出，引起眾人驚呼：「說到重點了！」

指揮中心今(26)日公布，這波本土群聚到目前為止共6人檢出Delta變異株，包括自秘魯返台的祖孫2人(案13332、13333)外，鄰居（案14407）、鄰居之孫（案14408）、鄰居同住友人（案14409）及白牌車司機（案14298）。

不過馬上有網友在《PTT》發問「奇怪，跟祕魯祖孫搭同班飛機的乘客呢？」，表示祕魯祖孫下飛機後一路到屏東居家隔離，過程中一定經過不少地方、接觸很多人，還有跟他們搭同班飛機的乘客和機組人員呢？採檢後都沒事嗎？

貼文一出，讓眾人一驚「說到重點了」，紛紛留言回應「對吼」、「你不要這麼專業好嗎」、「希望沒什麼旅客」、「細思極恐」、「不要問」、「全給我隔離起來」；也有網友說「理論上應該都會框啦」、「沒匡就真的太誇張了」。

根據指揮中心表示，這波由境外移入衍生的本土疫情累計12人確診，已針對與秘魯返台祖孫有接觸的屏東白牌車司機等7名本土群聚個案進行基因定序，目前為止共6人檢出Delta變異株，其餘的基因定序還在進行，相關接觸者擴大匡列中。

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