警方在派出所向鄭男解析詐騙集團手法，讓他恍然大悟，自己險些被騙。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

「人算不如天算！」高雄市1名鄭姓男子6月11日在家中接獲假冒中華電信人員的詐騙電話，對方誆稱鄭男電話費未繳，鄭男回「手機不是中華電信」，對方立馬轉接給假檢警，指鄭男涉及刑案需監管帳戶，鄭男被唬得一愣一愣，領完82萬，在派出所前神情慌張地和對方「熱線」，被警方發現半路攔人，保住82萬老本。

警方指出，65歲的鄭姓男子6月11日在家中接到詐騙集團電話，對方假冒中華電信人員，先誆騙鄭男「積欠電信帳單未繳」，鄭男說，自己沒有申辦中華電信的電話，對方將電話轉接給假檢警，改口鄭男帳戶涉及洗錢刑案，需監管帳戶，要求鄭男配合辦案，將帳戶內所有錢提領，再等候下一步指示。

鄭男信以為真，到銀行領了82萬元後，行經三民二分局陽明派出所前時，停下腳步，神情慌張和對方講電話，當時警員陳一菘看鄭男焦急模樣，立即趨前詢問，研判鄭男上了詐騙集團的當，將他請進派出所安撫，鄭男才恍然大悟原來遇到騙子，連忙向警方道謝後，捧著82萬開心返家。