美國「有線電視新聞網」（CNN）26日報導，由於來自印度的Delta新冠肺炎（COVID-19）變種病毒已幾乎擴散至美國全境，美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）呼籲該國民眾，若尚未完成完整疫苗接種，應趕緊接種第2劑疫苗。

瓦倫斯基表示，有超過1/10接種過第1劑輝瑞（Pfizer）／BNT疫苗或莫德納（Moderna）疫苗的民眾，未準時接種第2劑疫苗，強調雖然僅接種1劑疫苗也具備部分保護力，但完整接種疫苗帶來的效果，才能夠真正應對Delta等變種病毒，「無論如何，現在就去打第2劑」。

根據報導，Delta變種病毒病例已出現在美國49個州和華盛頓特區，僅南達科他州尚未淪陷，且截至6月19日為止的兩週內，Delta變種病毒病例已佔整體確診病例的21%。洛杉磯郡衛生局長費瑞（Barbara Ferrer）指出，該郡自2020年12月以來共有12234人不幸染疫身亡，其中99.8%未接種疫苗，強調「病毒仍在我們身邊」，建議民眾仍須維持社交距離和戴口罩，特別是面對尚未接種疫苗者的時候。

與6個月前相比，美國的疫情狀況已大為好轉，無論確診人數和死亡人數都有所下降。根據CDC資料，已有超過1億5160萬名美國人完整接種疫苗，達美國總人口的45.7%；而在美國成人中，已有接近65.8%接種過至少1劑疫苗，衛生官員希望在7月中旬達成讓70%美國成人至少接種1劑疫苗的目標，較美國總統拜登（Joe Biden）上任時宣布的7月4日略慢。