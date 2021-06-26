突尼西亞政府今天表示，上個月接種疫苗的總理麥奇齊（Hichem Mechichi）感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），將取消會議，繼續以遠距的方式辦公。

突尼西亞衛生當局表示，COVID-19確診病例大幅增加，醫院加護病房幾乎沒有空床，並表示情況惡化。

衛生部發言人阿萊亞（Nissaf Ben Aleya）表示，過去一週，每日平均有82人病逝，逼近4月下旬89死的紀錄。隨著病歿人數激增，醫院容量達90%，突尼西亞今天宣布新的防疫限制措施。

衛生部表示，突尼西亞250個行政區中有28區染疫人數增加，禁止這些行政區舉行體育活動和慶祝活動，除了販售基本生活必需品的店外，其他商店一律不得營業，也呼籲居民待在家中。

突尼西亞去年成功防堵第一波疫情後，目前面臨染疫人數攀升，陽性率達36%。

突尼西亞目前累計確診病例達39萬5000起，約1萬4406人病歿。