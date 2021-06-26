國內疫情未解，又逢Delta印度變異株進入社區，有專家建議「廣篩」，期望政府提升檢驗量能並做好醫療準備。台北市議員王世堅直言，他也已經呼籲了不下10次應該要普篩，他估算，入境普篩的成本大約是7億3千萬元左右，但治療確診病患的成本，卻高達210億元，更別提已經有許多人因疫情喪命，他不禁感嘆「生命無價」，並強烈呼籲政府勿因小失大。

王世堅今(26日)在政論節目《國民大會》中(節目影片37:10處開始)表示，防疫要有plus的方案，不只防疫要plus，病毒都曉得有plus，除了Delta之外，還Delta plus，這是非常可怕的事情 因為病毒會一直突變，光是讓Delta病毒不小心進來，就會造成很嚴重的後果。

王世堅指出，3級警戒持續，社會國家都已經付出很大代價，民間那麼多產業停頓，很多人因此失業，政府應該運用這段時間，趕快盡量普篩、廣篩，把病症找出來，在社會付出這麼大代價下，政府必須趕快積極去做。

王世堅直言，普篩這件事情，他已經講了不下10次，他認為普篩不是漫無目的的去路邊找人來篩，而是要針對高風險、高危險地區，而最高峰險的地區當然就是在邊境、國門，「當時我就主張就是入境普篩，而且我講的這個入境普篩最省錢，就是不需要一入境就篩，因為你入境前在出發國有拿到陰性證明，先簡易隔離14天後，要放回社會前再普篩」。

王世堅估算，去年到現在，一天入境人數不到1000人，我們就以1000人算，PCR成本以2000元算，2000乘1000 ，1天200萬元，一年365天才7億3千萬元，結果我們因小失大，這個錢不花，現在有14000位確診，每一位確診者政府收治成本從120萬到210萬元不等，「這是政府說的」，我們平均算150萬元，14000位確診，政府要花210億元，「還不講已經因疫情喪命的600位民眾，生命無價，千萬不要再因小失大」。

王世堅也說，疫苗施打越簡單越好，他還以歐洲國家施打疫苗的情況為例說明，且疫苗施打要避免另類群聚，如果沒有做好預約，制定基本條件，會造成大家恐慌 和另類群聚，同時要整備施打環境，並善用基層診所。