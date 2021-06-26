台積電與鴻海永齡基金會日前捐贈1千萬劑BNT疫苗，其中慈濟基金會有意捐贈500萬劑BNT疫苗，蔡英文臉書透露，今下午，她透過視訊和證嚴上人通話，也請指揮中心依照實際疫苗計畫需求，與慈濟進行討論，協助相關作業進行。對此，前民進黨立委林濁水直言，最後如過關，產生協助作用的，肯定是台灣晶片不是民進黨政府。

總統蔡英文。(圖/本報資料照)

林濁水今(26日)透過臉書表示，蔡總統允諾，保證政府一定會積極處理慈濟捐贈500萬劑BNT疫苗，他質疑，話都說到這樣了，憑什麼拒絕八大工商團體和地方政府買？林濁水接著表示，儘管陳時中怕再被慈濟燙到，但是台積電、郭台銘都因總統「做好人」而「過關」了，慈濟果然「擋」不住了，接下申請的呢？

他指出，其實依國際「規矩」，擋的是BNT，以及外界一些壓力，哪裡是陳時中在擋，但現在依總統意思並非如此，擋的果然是政府自己？他強調，「積極處理」四字語氣一如她的曖昧風，既然有台積、郭董例子要依例辦理，軽輕鬆鬆，有何要積極的地方？林濁水認為，最後如過關，產生協助作用的，肯定是台灣晶片不是政府。

對於蔡英文喊話，慈濟基金會回應，感恩蔡總統的支持與保證，希望儘快能與政府進行討論，早日取得疫苗。