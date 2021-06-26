歐洲國家盃足球賽就要在今天半夜登場，16強名單及對戰組合也在前幾天出爐，而在比賽開打前英國媒體《每日鏡報》對16強隊伍戰力進行評估，也分別做了排名，前三名依序是法國、比利時、義大利，接下來是德國、英格蘭、葡萄牙，以下是英媒體對各隊的簡單分析。

法國雖然小組只贏一場，但戰力仍舊強大，最後一戰對葡萄牙本澤馬(Karim Benzema)狀態神勇，展現出來的整體實力相當傲人。比利時小組賽三連勝，德布勞內(Kevin De Bruyne)完全無法阻擋，阿札(Eden Hazard)也正找回球感，相當有機會奪冠。義大利攻防都強，已連30場不敗、1000分鐘無失分，基耶里尼(Giorgio Chiellini)寶刀未老，宛如定海神針。

德國在小組賽只對葡萄牙踢得還不錯，但頑強韌性令人印象深刻，當他們1：2落後匈牙利時在死裡逃生，只要在16強打敗英格蘭，殺入決賽機會很大。英格蘭也是奪冠熱門，不過當家球星肯恩(Harry Kane)還未找回感覺，不過至今一球未失，防線滴水不漏。葡萄牙是衛冕冠軍，C.羅納度(Cristiano Ronaldo)狀態火熱，但防守端是一大問題。

西班牙表現令人失望，小組賽三場比賽控球都佔據優勢，也創造很多機會，但把握力差，莫拉塔(Alvaro Morata)得到教練高度信任，但狀態實在不佳，好在對手是實力有點下滑的克羅埃西亞。荷蘭小組賽全勝，但對手都不強，所以還需要對他們放大檢視，16強將面對捷克，外界看好他們能贏球，接著再打敗威爾士和丹麥間的勝者。

接著排第九到十六的分別是瑞典、丹麥、威爾士、克羅埃西亞、捷克、瑞士、烏克蘭、奧地利。今天半夜率先登場的是威爾士對丹麥、義大利對奧地利，專家看好丹麥與義大利能贏得比賽。6月28日捷克對荷蘭、比利時對葡萄牙，後者是16強裡面的重頭好戲，C羅將正面迎戰德布勞內。6月29日克羅埃西亞對西班牙、法國對瑞士。6月30日英格蘭對德國、瑞典對烏克蘭。