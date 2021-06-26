新冠疫情持續發燒，民生經濟受到嚴重衝擊，政府推動紓困4.0緩解短期困境，其中包括個人補貼以外，還有「10萬元勞工紓困貸款」，但有人聽聞申請紓困貸款會影響未來房貸申請，不禁疑惑「是否真的會有影響？」；貼文一出後，有網友分享親身經驗「我去年有貸，信用分數被扣超多」。

「10萬元勞工紓困貸款方案」於6月15日開跑，短短沒幾天即逾百萬人申貸，遠超原先匡50萬個名額、500億元的貸款額度，隨後即緊急暫緩受理，最終行政院日前拍板加碼名額，由50萬名提升至已申請的117萬名。

隨著名額上修，代表有更多的民眾受惠，但也讓一些民眾擔憂，申請紓困貸款是否會影響到信用評分，有網友在社群平台臉書「爆廢公社」上發問，「紓困貸款對未來房貸的申請會不會造成影響」。

貼文一出後，引起網友熱議，有留言認為只要有定期穩定還款根本沒差，「紓困貸款並不會引響房貸跟信貸評分，更不會有紀錄，除非你遲繳或不繳才會被銀行註記上聯徵」、「不用擔心，銀行會評估還款能力的」。

不過也有網友表示會有影響，表示自己去年有貸款，結果信用分數被扣超多，認為銀行應該是覺得你連10萬都要紓困了，貸款可能也還不出來。

《ETtoday新聞雲》報導，有銀行房貸相關從業人員解釋，申請紓困貸款確實會被註記，其中又以公股銀行會在這方面詢問原因，不過基本上最後都還是會依信用評分，以及還款能力做評估。