針對慈濟盼政府比照台積電、永齡基金會授權買疫苗，總統蔡英文已經跟慈濟基金會的證嚴法師視訊通話，保證政府會積極處理慈濟捐疫苗一事。前民進黨立委郭正亮表示，因為變種病毒，可能要打第三劑，慈濟算出疫苗遠遠不足，也跟總統說明；還有慈濟長期的社會形象，更沒什麼理由要去拒絕。

郭正亮26日在《國民大會》即目中表示，慈濟的邏輯非常地完整，它有講到一點，因為變種病毒，所以我們可能要打第三劑，所以連我們現在疫苗的總量大概多少，都算好了，也跟總統說明；比如我們如果要打第三劑，會需要多少劑疫苗，我們現在全國要施打60％，也就是1400萬劑乘以3，就是4200萬劑疫苗，現在是遠遠不足，而慈濟方方面面都幫總統想好了。慈濟還指出，12歲到17歲的國中生和高中生，就要開學了，憂心他們會被感染。

郭正亮認為，總統會用視訊和慈濟通話，當然是證嚴上人的意志，上人就是堅持要買疫苗，當然還有慈濟長期的社會形象，眾多的分會，還有這麼多信眾，不分任何黨派也都接觸過慈濟，他們的行動力是最強的，然後慈濟所做的各方面善行，大家都知道；這樣的團體，有什麼理由拒絕人家，所以沒有政治的問題。另外，如果現在慈濟買疫苗是走上海復星的路，應會蠻順利的，因為大陸這時擋台灣的可能性不高。