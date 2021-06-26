印度Delta變種病毒傳入屏東社區，目前證實至少有6人感染該變異株，對此縣長潘孟安今天(26日)強調「病毒不會從屏東土裡長出來」，遭網友嘲諷：「知道萬華人感受了嗎」、「依照石崇良邏輯，屏東就是破口啊」。

屏東爆發Delta變種病毒社區感染，源頭為自秘魯返台的案13332、13333祖孫2人，隨後傳染給鄰居與其家人3人(案14407~14409)與白牌車司機(案14298)，縣府也緊急增設篩檢站，枋山鄉楓港、善餘兩村擴大篩檢，商店與市場停業3天。

潘孟安今天表示，病毒都是自境外進入，強調病毒不會從屏東土裡長出來，也不會從天上掉下來，但會盡全力防堵，目前也沒有封城、封村計畫，呼籲網友不要獵巫、散布不實言論。

消息傳至PTT八卦版後，不少鄉民狂酸：「萬華人表示...」、「萬華都有蟲洞了，屏東也可能會有啊」、「依照石崇良的邏輯，屏東就是破口」、「現在知道萬華人感受了嗎」、「萬華人表示欣慰」、「可是你們黨之前都說萬華是破口，無視3+11耶」、「病毒會空降萬華，不會空降屏東？」、「原來病毒也會看顏色」、「萬華都能直通英國了，枋山直通印度也不稀奇」、「要正式宣布枋山隸屬於萬華了嗎」、「還萬華清白了」。