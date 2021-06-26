針對新冠疫情引爆的汽車及消費電子晶片荒，美國半導體龍頭英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）預言，晶片缺貨問題會在今年下半觸底反彈獲得改善，但2023年之前仍難回復到健康的供需狀態。

疫情迫使大眾遠端工作，居家防疫也讓全球的電子產品需求火熱，大部分活動移往線上或數位化，加劇半導體產業的供給壓力，追不上日益火爆的需求。

季辛格指出，為了防疫實施封鎖，全球大多數人口工作方式隨之改變，加速數位轉型，因而進一步強化半導體業應付大量訂單的能力。

季辛格接受美媒專訪時雖表示，全球晶片荒問題可望在今年下半達到高峰後緩解，但「我預期要到2023年，晶片產業才能回復到健康的供需水準。我認為各行各業皆如此，在變好之前只會每況愈下。」

不過季辛格仍看好半導體業的長遠前景，他預測晶片業會長期處於成長。未來10年，5G手機、電動車、人工智慧（AI）等都大量應用晶片之下，晶片需求勢必搶搶滾。

英特爾作為世界最大晶片製造商，在確保全球數據中心和企業網路運作順利上，扮演極為重要的角色。季辛格表示，相較其他將生產外包的公司，英特爾旗下的工廠具備跟得上訂單需求的優勢，但其他電腦零件還是有供不應求的麻煩。

季辛格對半導體產業前景相對樂觀，然其他同業仍有不同的聲音。有的業界主管認為當前的晶片需求熱，不單純是短暫的供給吃緊，可能最終會導致該產業陷入另一段周期性低潮。另一派則呼應季辛格等人的看法，看好晶片產業仍可維持每年5％以上的成長。

博通（Broadcom）執行長陳福陽（Hock Tan）則說，目前供給吃緊並未讓晶片業展翅高飛，博通最近一季營收雖增長15％，但晶片業基本上是成熟產業，成長勢將放緩。