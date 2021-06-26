台南市FC本屆亞足聯盃替台灣俱樂部贏得歷史性首勝，卻也見識香港超級聯賽「超級外援」的破壞力，今對地主理文在開賽11分鐘內，被金承龍、荷西安祖、亞哥斯達、基華尼頓等4名超援聯手攻入3球，以1比4吞敗無緣晉級。

台南市戰績1勝1負，仍居J組第2，但即使29日最後一戰擊敗另1支港超聯勁旅東方龍獅，而2連敗的蒙古烏蘭巴托220競技爆冷取勝理文，在積分相同先比對戰成績之下，仍由理文獲得分組第1，取得晉級跨區附加賽的門票。東方首戰以0比1不敵理文，也只能跟台南市拚分組老二。

港超聯在2020-21賽季啟用新的「超級外援」制度，理文陣中4名主力外援都符合超援資格。而亞足聯盃採3＋1（亞洲外援）的外援限制，理文有南韓前鋒金承龍，昨以滿額出賽；沒有亞援的南市則用馬可、阿林雙外援先發，班吉先於板凳待命。

開賽第7分鐘，南市右後衛程昊在禁區外犯規，金承龍操刀左前場自由球，打出旋向球門似傳似射的弧線，助攻西班牙後衛荷西安祖頭槌破門，南市一開賽就陷入落後。

理文超援繼續逞威，第10分鐘阿根廷中場亞哥斯達和巴西前鋒基華尼頓做出漂亮的撞牆配合，由亞哥斯達再下1城，不到1分鐘後理文截球成功，亞哥斯達射門雖被擋出，金承龍隨即補射打入球門右下死角。南市連丟3球才穩住陣腳，但落後太多難以追趕，只靠班吉在終場前扳回1城，無力回天。