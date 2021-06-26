今天早上在NBA東區冠軍賽公鹿以125：91狂電老鷹，目前系列賽扳回1：1平手，公鹿在此戰完全打出他們該有的水準，讓老鷹完全跟第一戰判若兩隊，而這之中的關鍵就是老鷹指標球星崔楊(Trae Young)被嚴加看管，只得到15分且出現8次失誤，而防守他的正是今年剛加入公鹿的哈勒戴(Jrue Holiday)。

Jrue Holiday in his first 2 ECF games:



27.5 ppg

3.0 rpg

8.5 apg



59% FG

50% 3P pic.twitter.com/42Bhjx0aCZ — Wilwaukee Wucks (@WilwaukeeWucks) June 26 2021

哈勒戴本季奪下年度最佳運動精神獎，對公鹿來說他是一筆非常成功的補強，今天他上場32分鐘拿下22分2籃板7助攻1抄截1阻攻，投籃命中率高達64.3%、三分命中率75.0%、罰球命中率33.3%(3投1中)，各項數據都相當不錯，尤其在防守上緊緊盯死崔楊是獲勝最大關鍵，後者今天上場28分鐘拿下15分2籃板3助攻2抄截，投籃命中率37.5%、外線12.5%。

而從統計數據來看哈勒戴的表現，他的得分排全隊第二、助攻全隊第二，場上正負值是驚人的+34，足以證明他今天有多優秀，他也串聯了全隊攻勢，幫助隊上主將阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)拿下25分、洛培茲(Brook Lopez)16分、米道頓(Khris Middleton)15分，火力全面分散，讓崔楊難以獨挑大樑。

今天公鹿在次節打出絕對優勢，此節兩隊得分比是43：17，連續造成崔楊失誤更阻斷他得分，一度打出20：0進攻浪潮，將比數擴大到31分領先，而在老鷹斷電的5分鐘裡，崔楊連續5次投籃不進還造成4次失誤，整個第二節他只拿下5分送出5次失誤，第三節上來也未見起色，只能說公鹿針對他做足功課，不管是哈勒戴或其他人都成功掌握住這場比賽優勢。