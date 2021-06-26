加拿大原住民團體在兩所天主教寄宿學校舊址發現將近千人的無名塚，揭露原民飽受迫害的黑歷史。總理杜魯道今天表示，已籲請教宗方濟各親自前來加國道歉，還給受害者公道。

路透社報導，杜魯道告訴媒體記者：「我已親自與教宗閣下通話，向他強調道歉固然重要，而且還應該站上加拿大土地，向這裡的原住民表達歉意」。

杜魯道表示：「我知道天主教會領導層正在觀察，而且非常積極參與接下來可能採取的行動」。

杜魯道還說：「國內各地有許多天主教徒親口告訴我，他們希望教會在此事中發揮正面影響力。」

原民團體上月底透過雷達，探測到卑詩省坎路普斯印第安寄宿學校（Kamloops Indian Residential School）地底埋藏215具學童遺骸，本週又發現薩克其萬省的瑪麗瓦爾（Marieval）寄宿學校遺址有751座無名塚，國內向聯邦政府與天主教會追究責任的呼聲也越來越高。

消息曝光後，教宗方濟各僅於日前回應，他對這些悲劇深感悲痛，並呼籲尊重原民權利和文化，但他迄今仍未道歉。