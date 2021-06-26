嘉義縣大林鎮互助社區今（26）日晚間傳出一起父親情緒失控縱火燒自家案，造成一家4口全受困屋內，所幸警消獲報及時將人救出，但85歲老母親因此送醫，而縱火的沈姓男子也被強制送往大林慈濟醫院戒護治療，警方後續將依公共危險罪函辦。

嘉義縣大林鎮互助社區今（26）日晚間傳出一起父親情緒失控縱火燒自家案，造成一家4口全受困屋內，所幸警消獲報及時將人救出。（嘉義縣消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣消防局晚間8時58分接獲大林鎮大美里互助社區1號發生住宅火警，報案男子聲稱是父親放火燒自家2樓燒房門，經警消趕往現場，發現2樓往3樓方向的門起火燃燒，濃煙自2樓往上竄，現場濃煙密佈，並得知2樓有2男1女受困，3樓有1女受困，立即冒險將人一一救出，火勢則在9時16分熄滅，燃燒面積約4平方公尺。

經警方調查，58歲沈姓男子與兒子發生爭執，情緒不穩定，疑似酒後情緒失控放火燒2樓房間門，害自己、太太、兒子和老母親都受困，所幸除了沈母嗆傷預防性送醫外，其餘3人都無大礙。

警方指出，沈男領有殘障手冊，平日情緒控管就不太好，尤其酒後經常發脾氣，今下午已和兒子起爭執過，晚間不知何故，竟拿油漬潑灑房門，並點火燃燒，導致全家身陷火場，因家屬要求將沈男強制送醫，之後將依公共危險罪送辦。

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