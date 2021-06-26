屏縣府為圍堵變種病毒擴散，24日開設枋山快篩站，而至26日共累計913人篩檢，當中26日因確定「祕魯祖孫」傳入印度Delta變異株，一天激增469人篩檢，比前2天總和還要多；縣府稍早指出，目前累計445人PCR呈陰性，468件送驗中。

屏縣府指出，枋山快篩站26日篩檢469人，當中有1人快篩陽性，但送PCR檢驗結果為陰，目前還有468件檢驗中，而快篩站成立3天來共計篩檢913人，累計445人PCR陰性。