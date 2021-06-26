香港資深女星趙雅芝原是空服員，1975年轉行踏入演藝圈後，在香港和台灣都參與過多部經典電視劇演出，其中在《新白娘子傳奇》中完美詮釋白素貞，更在兩岸三地掀起「白蛇模仿風潮」；66歲趙雅芝保養得宜的外貌，經常被讚「美一輩子」，日前卻有路人直擊零修圖真實狀態，臉頰凹陷加上皺紋，和往日高顏值有落差，但有粉絲心疼說「這才應該是年過60歲的模樣」。

不久前趙雅芝受邀出席舉辦在上海的「非凡之夜」，當天她盤起一頭秀髮，身穿一襲白紗禮服，還配戴各種高級飾品，看起來格外雍容華貴；她走紅毯的影片也被粉絲在網上瘋傳，有不少人誇讚「女神美一輩子」、「走紅毯不過1、2分鐘，我花了幾十分鐘看」、「趙雅芝吃了什麼？為什麼人都不會老？」。

趙雅芝不久前出席「非凡之夜」，一襲白紗禮服走紅毯驚艷全場。(圖/ 摘自微博)

當晚路人直拍照曝光，部分網友認為66歲的趙雅芝顏值已崩壞。(圖/ 摘自微博)

豈料，有路人在微博分享非凡之夜後，偶遇趙雅芝的照片，畫面中她白紗禮服上披著大圍巾，也大方地停下來讓粉絲們拍照，但從沒有修圖的照片中，發現趙雅芝臉頰凹陷，皮膚略乾導致皺紋明顯；儘管趙雅芝穿著典雅有品味，但仍無法掩飾老去的容顏，有網友不禁感嘆，「這才是66歲真實老人家的樣子」、「歷經滄桑的模樣」、「時間還是會帶走什麼」。

趙雅芝近年已淡出螢光幕，但每每出席活動都會引起熱烈討論，可見人氣影響力有多驚人；而她雖然不太拍戲，卻十分熱心於慈善公益，經常擔任各種公益活動大使。