比特幣歷經一波重摔過後，目前苦撐在3萬美元之上，不過在跌破3萬美元過後，引起市場擔憂的同時，也有許多投資人心癢難耐想進場，但有專家建議先別急，比特幣之後還會再下探，在1.5萬美元有支撐點，暗示還將會有超過一半的潛在跌幅。

大陸全面封殺比特幣，四川、內蒙古等比特幣重鎮損失慘重，進而引爆礦工遷徙潮，比特幣價格應聲慘跌，自1月底以來首見3萬美元以下的價格，儘管隨後跌幅收斂，短暫站回3.3萬美元後。

知名投資顧問機構古根漢（Guggenheim Partners）投資長Scott Minerd接受《CNBC》報導，他建議投資人不要太急著趁這時侯買比特幣，比特幣在1.5萬美元有支撐點，暗示比特幣還有逾一半的潛在跌幅。

Scott Minerd指出，比特幣在過去一年中之所以會暴漲，是因為流動性增加，但隨著現在流動性逐漸消退，價格也有了下行空間，依歷史數據來看，比特幣需要好幾年的時間，來消化這段時間的暴漲。

值得一提的是，雖然預測比特幣未來會暴跌，但依長期來看，Scott Minerd認為比特幣若能跟黃金一樣，作為投資人的替代資產，有機會能夠漲到40萬至60萬美元。

比特幣稍早一度跌破3.1萬美元，面臨3萬美元保衛戰，截至26日台北時間23點11分，比特幣下跌1589.5美元或4.85%，暫報31198.3美元。