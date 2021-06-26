Delta變異株入侵台灣，已造成屏東群聚感染，前台大感染科醫師林氏璧警告，Delta病毒傳染力比英國Alpha變異株高60%，疾呼包括機組員、防疫車隊等4類人應盡快接種新冠疫苗。

自秘魯返台的祖孫被檢出感染Delta變異株後，其接觸鄰居、鄰居友人、鄰居家人，以及鄰居搭乘的白牌車司機都檢出感染Delta變異株，外界憂心群聚感染恐再擴大。

林氏璧25日在臉書表示，Delta病毒的傳染力比最早在英國發現的Alpha變異病毒高60%，而Alpha又比2019年底在大陸武漢現蹤的原始病毒株更具傳染力，根據世衛16日時宣布，Delta變異株已擴散超過80國。

新一批莫德納疫苗來台，預計7月開打，不過由於之前AZ疫苗頻傳長者施打後猝死案及疑似不良反應，引發國人緩打潮，林氏璧則在他的Podcast節目中呼籲，面對Delta變異株來勢洶洶，下列4類人更應該優先施打疫苗，並盡快施打第二劑。

一、會碰到境外移入者、第一類直接照護者等醫事人員

二、第2、3類機組員

三、邊境檢疫者

四、防疫車隊

林氏璧呼籲上述4類人可在第一劑施打8周後就打第二劑AZ，也可考慮混打莫德納疫苗。至於一般民眾，林氏璧認為，由於國內疫情還是以英國Alpha變異株為主，且AZ疫苗的效力也並不差，建議接種第一劑後，可隔10到12周再施打第二劑。