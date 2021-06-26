政府防疫政策質疑者越來越多，台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，如果連日常公共政策的討論，可以不分是非對錯，先問對方是藍？是綠？是白？是黃？如此一來，理性的公共政策論辯就先被意識型態和情緒掩蓋，甚至淹沒。

游盈隆今在臉書指出，政府面對瘟疫的方法是什麼？是正派嗎？坦白講，這並不容易回答。任何簡單的回答，都將爭議四起。從許多跡象看來，台灣社會此刻已經被高度政治化。理性論辯越來越困難，情緒性對立越來越容易。

他說，質疑執政黨本來就是反對黨的天職，藍營一句「疫苗乞丐」，話雖尖酸刻薄，但也並非全然無的放矢，刺中了蔡總統要害，引發震怒，接下來當然就是府院黨團全面反擊了，搞的社會烏煙漳氣，不得安寧。

他指出，執政的民進黨打從2016總統大選以來即刻意操弄藍綠對立，當疫情惡化時，便開啟選舉惡鬥模式，經常明示或暗示其支持者「你不與政府站在一邊，難道你要和中共同路人的國民黨站在同一邊嗎？」識者不禁為之氣結。

他說，民進黨在選舉時用這一招，屢試不爽，很管用，因為台灣的確缺乏有意義的第三選擇；然而，如果連非選舉期間，都來這一招，藉操作藍綠惡鬥來掩飾自己執政缺失，這就像吃鴉片一樣，吃到最後身敗名裂，怎會有好下場？

他說，如果連日常公共政策的討論，先問對方顏色，如此一來，理性的公共政策論辯就先被意識型態和情緒掩蓋，甚至淹沒，中央研究院陳培哲院士的遭遇就是最好的例子。所幸陳院士並沒有被執政當局的烏賊戰術擊垮，最近又挺身而出，針對衛福部無預警重組疫苗審查委員會成員，提出嚴重質疑。

他說，日前他在臉書形容陳培哲院士開了宛如武昌起義第一槍，這一陣子，許多知識界的人先後挺身而出開了不知多少槍，包括相當受尊敬的台大兒童醫院院長黃立民教授、台大醫院前副院長王明距教授、中研院研究員詹家琮等等，最近也開槍的是前民進黨主席施明德。

他說，這麼多的質疑和反對聲浪，顯示台灣民間社會（civil society)具備了高度的自主性與獨立性，能有效制衡民進黨所掌控的國家機器。

她表示，蔡政府面對瘟疫時，正派嗎？處理疫苗政策時，有犯什麼重大錯誤嗎？最近就會給予只完成二期實驗解盲的高端疫苗EUA嗎？這些都將成為台灣社會最關注的問題。