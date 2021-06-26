前衛生署長楊志良去年曾主張要仿照日本和德國採取入境普篩，被衛福部長陳時中反駁「做得好的人要學失敗的人，我想不懂這個道理。」宅神朱學恒近日挖出陳時中過去所講的這句話，並且批評陳時中說這句話「無助於對抗病毒」！

根據《風傳媒》2020年8月23日報導，前衛生署長楊志良認為，包括韓國、日本、泰國、德國，都做入境普篩，難道這些國家都是笨蛋？葉金川也表示，篩檢通常與檢疫併用，如果入境普篩，或許可以部分取代檢疫，縮短甚至免除檢疫。他們並且質疑，「難道日本、韓國、泰國和德國都是傻瓜？都在做心酸嗎？」

而另據《自由時報》2020年8月24日報導，衛福部長陳時中對兩位前衛生署長的說法回應指出，不敢講其他國家是傻瓜，但「做得好的人要學失敗的人，我想不懂這個道理。」陳時中當時也呼籲，不要過於執著普篩檢驗。

不過，由於世衛組織已經宣布印度Delta變異株在全球流行，Delta變異株也進入台灣，指揮中心日前宣布，不論有無症狀，入境檢疫隔離14天期滿者均需要進行PCR檢測，陰性才會放行。

新北市長侯友宜26日指出，他從去年3月就主張入境普篩，去年8月到行政院會提出入境普篩，卻只得到「沒有必要」的結論。他認為現在應該採取入境一律入住檢疫所或防疫旅館，並且採檢兩次。現在只針對7個國家是做半套，呼籲中央不要一錯再錯。

宅神朱學恒近日又挖出陳時中曾經說「做得好的人要學失敗的人，我想不懂這個道理」，宅神並且批評陳時中，說這種話「無助於對抗病毒」！