根據美麗島電子報曝光的一份最新民調「誰最適合擔任下屆總統？」顯示，新北市長侯友宜以22.3%支持度居第一，副總統賴清德以21.8%居第二，台北市長柯文哲17.8%列第三。常在臉書評論時事的名醫沈政男也留意到柯文哲的2024大選民調，比起兩個月前明顯加分。而柯P在北農群聚的處理上，今天總算定案，應該不會有大礙了。

指揮中心指揮官陳時中今天前往北農視察時表示，北農有點嚴重。柯文哲回應表示，正確講法是，批發市場的確是一個問題，但是目前是在可控制的範圍內，不喜歡每天晚上那些名嘴太誇大，搞得人心惶惶。

沈政男26日在臉書貼文表示，柯文哲今天的疫情記者會竟然把世界與美國疫情講了一下，不曉得要表達什麼？而北農群聚的處理，在今天總算定案，接下來應該不會有大礙了。副市長黃珊珊講了好多疫調行政細節，但依然沒有講目前不明感染源到底有多少。他話鋒一轉表示，今天有一份2024的民調，柯文哲比起兩個月前明顯加分。

另外針對7月12日會不會解封？沈政男認為，指揮中心今天在新增78病例底下括弧標註「匡列39例」，這代表至少有一半的病毒傳不出去了，因此新增案例一定會繼續下降。以這樣的下降速度，到7月12日應會降到每日新增20例左右，那就有機會解封了，不過，解封需要勇氣，如果到時民意還是反對，各縣市首長依然不敢解封，大家就只能繼續吃外送了。