法國空軍副參謀長巴利索（Frédéric Parisot）表示，該國的「飆風」（Rafale）戰機將服役到約2065年，而除了目前還在研發中的F4版本，還會有後續F5、F6，甚至F7版本，且自F5版本開始便能攜帶最新型的「第4代空對地核子巡弋飛彈」（ASN4G）。

《軍區》（Zone Militaire）雜誌報導，巴利索在接受訪問時表示，「飆風」預計於2030年代初期升級為F5版本，將擁有新型感測器、武器、通信系統等，進一步提高該型戰機突破敵方防線的能力；並說德國、法國、西班牙合作開發的六代戰機「未來空中戰鬥系統」（FCAS）於2040年左右登場後，「飆風」仍將繼續在第一線奮戰。

巴利索表示，「飆風」F5的具體性能標準尚未訂定，但強調其將獲得「數量驚人」的新能力，且其中一些是「我們現在還無法想像的」。

他稍後在「歐洲干預倡議航太權力研討會」（European Intervention Initiative Air & Space Power Conference）中進一步透露，「飆風」將服役至「大約2065年」，並自升級為F5版本後，將能夠發射新一代射程超過1000公里、能以極音速飛行的ASN4G核子巡弋飛彈；後續更還會升級為F6、F7版本，強調其將「耐操又好用」。

法國國防採購局（DGA）先前表示，其4月底已對「飆風」F4戰機進行實際測試，在為期4天的8次複雜飛行任務中，與幻象2000C型、阿爾法教練機（Alpha Jet）等其他協助測試的飛機共計飛行約50架次，預計2022年和2024年分成兩個階段展開部署。