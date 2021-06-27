經常聽到「有錢人想的和你不一樣」這句話，有錢人對於投資理財自有一套獨特見解，像是「有錢人努力讓自己有錢，窮人則一直想著要變得有錢」、「窮人用時間換薪水，有錢人則用成果換財富」、「窮人專注於薪水. 有錢人則專注於提升自己淨值」……，說到這個，讓小編想到美國歷史上第1位億萬富豪約翰．戴維森．洛克菲勒（John Davison Rockefeller）曾經說過一句名言：「如果把我身上的衣服全剝光、一個子兒都不剩，再扔到荒無人煙的沙漠，只要有一支商隊經過，我還是會成為億萬富翁！」第一次看到這句話時，說實話心裡感到滿震驚的「有錢人的思考模式確實有其『亮點』、與你我想的不一樣！」

《一美元開始的修練》：富可敵國的財富從小處累積

熟悉約翰．戴維森．洛克菲勒的人，都知道他除了是美國歷史上第1位億萬富豪外，同時也擁有慈善家、實業家、石油大王……等一堆響噹噹的頭銜和稱號；不僅如此，他更被認為是全球史上最富有的人、身價超過3千億美元，如果將他的財富換算到今天，相當於3個比爾．蓋茨或是7個馬雲。

說到約翰．戴維森．洛克菲勒為什麼會那麼有錢？究竟他是如何累積這麼多的資產？這從他在70歲（1909年）時親筆自述回顧其一生的《一美元開始的修練》一書中的自述可見端倪：「16歲投入職場，從一名公司簿記員開始學習商場規則；21歲自行創業不久後，接著再成立的標準石油（Standard Oil），曾一度掌握全美9成的石油市場；55歲退休直到離世（98歲）共長達40多年的時間，捐出大部分家產投入慈善事業。」

這裡所說的「簿記員」，相當於今天的「會計員」，或許是職業病使然，再加上從小即養成隨手記帳的習慣，約翰．戴維森．洛克菲勒素來重視統計數字的完整與準確性，仔細對帳且不錯過每一分錢，他曾經自我評語說道：「我的職涯始於簿記員，從中學會極度重視數字與事實，不論它們是多麼枝微末節的事。」

真正從白手起家、堅信「天下沒有白吃的午餐！」

說到這位頂級富豪的成名致富過程，並非是承接祖德的庇蔭，而是真正從白手起家、一點一滴打拼出來的：他曾經為了一份週薪5美元（折合新台幣138元左右）的工作，每天天還沒亮就要起床；也曾經因為家境貧窮，受到老師的奚落並被同學嫌棄……。儘管如此，他不僅不以為忤，更以個人獨特「對抗逆境」的智慧一一化解了。

約翰．戴維森．洛克菲勒最常說的一句名言：「天下沒有白吃的午餐！」，他在《洛克菲勒寫給兒子的38封信》一書中，曾經提到成為億萬富翁的秘訣，就是要掌握好2個關鍵，看起來很普通，一般人卻很少能想通、想明白……；他以此作為後代子孫財富教育的基石，讓洛克菲勒家族整整富了將近7代，也成功打破中國人常說的「富不過3代」魔咒。

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