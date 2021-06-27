小編最喜歡的日本女星、有「日劇女王」之稱的松嶋菜菜子，最讓人印象深刻的，她在《大和拜金女》一劇中，將一直虎視眈眈想要嫁給有錢人的拜金空姐神野櫻子一角，演繹得維妙維肖：從小生長在貧困的漁家，高中畢業後選擇了最容易結識有錢人的空姐為職業，為了讓自己永保光鮮亮麗的外表，她將幾乎所有的薪水都花費在自己的穿著打扮上，並打從心底下了決定，要在最有價值的年紀、28歲前把自己嫁出去。

就這樣，神野櫻子不惜一切代價想要跨入「豪門」，甚至把婚姻當作是「做生意」，就在她自以為所謀劃的一切即將成功之際，竟與一名落魄賣魚的數學家談起戀愛，最後她放棄了原先誓言要嫁入豪門的婚姻、兩人相守在一起。

求社群平台按讚「假精緻」，你被戳中了？

其實，在現今社會裡，像神野櫻子一樣愛慕虛榮、追求物質的年輕人還真不少，先前在小花平台《求臉書按讚「假精緻」年輕人，你被戳中了嗎？》一文中，就曾經提出「假精緻」一詞，指出時下不少年輕人很在乎自己的社群平台有多少人來按讚，不只親朋好友甚至是陌生人，按讚數愈多愈好，「有了臉書、IG平台按讚，你才會發現原來自己也是很虛榮的。」

舉一個實際案例來說，小編曾經看過一則新聞報導：一名正值風華正茂的女大生，每天很用心地經營自己社群平台，經常不惜花大錢買來一堆可以用來美化照片主題的輔助「道具」，像是乾花裝飾品、時尚小盆栽及異國味十足的餐盤、杯子、桌巾……等，為的就是要拍攝出高級感滿分的餐桌美照、期能獲得無數個按讚。

除了上述這些裝飾道具所費不貲外，如果再加上拍照不可或缺最基本的相機，總計加起來所需花費可能相當於一名小資上班族的工作月薪。