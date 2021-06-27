四、五月以來隨著物價急遽高漲，全球貨幣政策已開始出現緊縮。根據美國銀行統計顯示，年初迄今共計有八次降息與十九次升息，其中後者以新興市場為主，包括俄羅斯、巴西與土耳其等央行。北歐的挪威央行為讓過熱房市降溫，已表態將在九月調高利率。而美國聯準會也暗示可能提前到二三年底就升息，且升息幅度可能達到二碼，一度引起股市大震盪。其實經濟好轉，原先各大央行放出來的錢回收是正常的，以便下一次在發生經濟危機時才有籌碼可用。當然市場資金寬鬆久了，遇到提前要收回部分資金，一定會逆向反映，近日道瓊就一度出現許久未見大長黑；像是對經濟成長尤其敏感的小型股。代表小型股的羅素二○○○指數過去一周跌逾四％，創下元月底以來最大跌幅。從過往紀錄來看，六月下旬向來不是美股有好表現的時候，所以不管是將受惠經濟重新啟動的消費或是科技股都可能有賣壓，一直到月底，震盪幅度都會較大。

航運股噴出後全面拉回

不過，市場預期企業獲利將上升，瑞士銀行研究指出，如果Fed停止每年約一．四兆美元的量化寬鬆（ＱＥ）措施，對標普指數的負面影響約三％。但基於預估上市公司未來兩年的獲利年成長率約十％，因此這股逆風對股市的影響不大。而華爾街分析師對標普成分股未來十二個月的盈餘預估將提高十七％，固然眼前遇到可能升息而影響市場，但是經濟朝好的方向走勢不變的。

最近美股表現較佳的是消費通路，如目標及梅西百貨，加上能源股，汽車股在晶片問題預期將解決後，福特、通用、福斯、豐田等姿態都不錯。表現最佳的行業就是航運以及能源。全球最大航商馬士基最新一期市場報告指出，持續的海上交通壅塞成為全球問題，去年底至今貨運量大增，港口成為海運瓶頸，衝擊全球物流鏈。在亞洲許多航線嚴重缺櫃是首要挑戰，尤其四○呎、四五呎櫃短缺，推估亞洲海運需求第三季將持續走強。目前跨太平洋即期運力下降、運價仍在上漲。

上海航交所ＳＣＦＩ貨櫃運價指數來到三七四八點再創新高，主要航線幾乎全面上漲，所以馬士基、韓進海運、中遠控股股價表現都還是四五度向上推升走勢。也刺激台股的海運貨櫃三雄長榮、陽明及萬海股價續創高，由於長榮及陽明都被分盤交易，近一周靠萬海衝高帶領，這股氣勢已擴散到二、三、四線的航運股；此外，連基本面稍好的散裝裕民、新興、四維航都跟漲，也擴散至有船隊的東鹼以及做貨櫃的榮運股價飆升。由於基本面太強，只要國際航運大公司股價未大幅拉回，三大指標股長榮、陽明、萬海輪漲不變（預期今年獲利將超過二五○○億元），一直到類股連續長黑破月線時才會結束。當然貨櫃三雄大漲，持有這三家公司的士紙（持有萬海二．九九萬張）、長榮鋼（持有長榮三．八萬張）、榮運（持有長榮二．五萬張）、台驊（持有陽明超過二萬張）等股價就有大震盪投機的空間。

下半年電子業出貨旺季

國際另一大強勢股就是能源股，最近國際油價已向七三美元（西德州）推升，主要是產油組織控制產量，且進入歐美解封以及夏季開車用油旺季，油價走升，包括艾克森美孚、雪佛龍、中國石油等股價姿態也是相當高，請參考產業動態分析。

至於原物料相關的鋼鐵及造紙，近期中國出重手打壓黑色系產品，包括鐵礦石、螺紋鋼等跌幅都相當重，分別較高點下跌十七．五％及二一．四％，不過較去年底還是上漲超過一成，鋼鐵股業績還是不錯，但未如先前樂觀。近期國內開出的鋼價大多以平盤居多。鋼鐵股是法人四月份買超最多族群，季底作漲或拉抬，之後仍要回歸國際盤，造紙亦同。

台灣強勢傳產股，與國際接軌，所以航運及塑化股價表現出色並不會太突兀。回過頭來看美股，雖有提前升息壓力，但畢竟是明年底的事，企業獲利拉升是短線比較重要的。技術上道瓊以長黑摜破季線三萬四千點後馬上反彈，再度站穩季線則可視為拉回結束，此區域成為短線多頭強弱與否關鍵所在。標普季線在四二○○點、那斯達克指數先整理相對較抗跌，月線一三八六一點，守穩之上就屬強勢整理。費半今年表現較弱勢，季線三一四○點是多空關鍵、半年線支撐則在三○七五點。

下半年將至，一般是電子業出貨旺季，若將美股道瓊、那斯達克及費半指數本世紀以來七月份表現拿來參考，可以發現道瓊上漲機率最高七六．二％、其次是那斯達克的六一．九％，費半最低為四七．六％，顯見七月份傳產及金融表現較活潑，但是科技股逐漸抬頭，到了八月份科技股上漲機率明顯就高過道瓊指數。

儘管第二季科技股表現不太好，但美國尖牙股─谷歌、臉書及微軟都創歷史新高，亞馬遜接近高點，只有蘋果稍微弱了點，統計今年來，谷歌與臉書等股價各自上漲四○％和二三％。亞馬遜上漲約九％，漲幅落後標準普爾。蘋果則是下跌逾五％；費半的輝達及類比ＩＣ的Marvell都創新高最強。而七月以後，電子股開始為推出新產品而忙碌，落後表現築底不錯的蘋果或有補漲機會。第三季蘋果新款iPhone 13將上市，將加速全球各地的５Ｇ的覆蓋率，七月份多頭主流是否將轉換是可以留意。另外，隨著疫情解封，學生重返學校上課，過去家家戶戶為秋季的開學季進行採買，對筆電及手機需求乃至於成衣都有一定買氣，較有利消費及科技股。

台股周線出現連續第五紅，不過外資賣多買少，本土法人亦是，外資現貨近一周賣超約七百億元，融資餘額攀本波反彈以來新高、達二六四八億元，籌碼面恐怕會再轉為凌亂。累計本波五月十七日反彈以來，融資餘額一口氣增加五百億元，增幅超過二三％，超越大盤漲幅十二．七％。法人參與度降低，震盪幅度可能加劇；倒是出口狀態還好，五月出口連續第三個月超過五百億美元，且進入下半年是手機等電子產品出貨旺季，央行預估今年雖受疫情影響，經濟成長率仍將超過五％，其他外銀也都預估台灣全年經濟成長率在五至六％，其中瑞銀認為台股企業亮眼的五月營收搭配出口創新高，強化了市場信心，已將今年獲利年增率由二六％，上調到更具信心的三三％。去年台灣上市櫃公司合計獲利超過三．一兆元，而預估今年將配發一．五六兆元股息，不但高於去年的一．三六兆元，也高於一九年的一．四三兆元、一八年的一．四一兆元，再創台股史上最高金額。同樣今年台灣出口成績大好，明年配息只多不少。

企業賺錢發放股利，有利台股低檔支撐。且進入七月份股東會召開，在延續台積電等重量級公司法說會，七月股市表現應會比較好。過去二一年台股七月上漲機率是五二．七％，雖不高，但其中還要扣掉除權息指數蒸發部分，若加計近期，台股有三分之二上漲機率，屆時台股會比較好操作。短線上台股技術拉回算是與國際同步（疫情影響倒不是很絕對），月線與季線在一六八五五點至一七○七六點，應具有一定支撐，不過短線日ＫＤ值交叉向下，需要三至五日整理，等待降至低檔，時間約在月底。一七五○○點以上明顯有壓力，還是要等台積電等半導體帶頭突破才可。

蘋果預計九月發表iPhone 13等四款機種，在歐美地區疫情趨緩，經濟快速復甦，有利於今年iPhone 13的銷售量，台股蘋果iPhone供應鏈第三季將迎來拉貨潮。供應鏈包括晶技、欣興、華通、景碩、穩懋、日月光投控、宏捷科、南電、玉晶光、台積電、和碩、鴻海等，都有表現機會。事實上，近一周中國的蘋果紅色供應鏈如瑞聲科技、立訊、高偉電子、舜宇光學股價走勢都不錯。

迎接除權息旺季

而一場疫情降臨後，誰能夠創新高？就是後面的主流，除了航運、ＡＢＦ族群外，與汽車、通訊相關的第三代半導體相關股表現普遍不錯，貿聯ＫＹ、漢磊、強茂、晶技、加高、台半以及ＣＩＳ相關的晶相光、同欣電也是一群；散熱的奇鋐股價領先創新高，雙鴻及健策表現也不錯，而因應未來資料需要大量儲存的相關個股如金像電也是可以注意。

被動元件龍頭國巨董事長陳泰銘親自上線主持，針對目前市況，陳泰銘表示，目前接單相當強勁，今年以來訂單出貨比（B/B Ratio）均在一．五以上，且利基型產品多是長達一至三年的長約，隨著營收比重拉升，產品結構改善，毛利率將持續向上。他強調，當前被動元件的供給量跟不上需求成長，特別看好電動車將成為未來汽車主流，包括一階（Tier 1）和二階車廠（Tier 2）都是國巨的客戶，國巨未來在電動車市場上絕對會扮演重要角色。先前國巨祭出庫藏股，買進四千張、均價在四六九．七九元，果然買進護盤有用，股價已上漲一成；另一家華新科也買進庫藏股，兩次均價平均在二二○元附近，也是可以參考。

國巨旗下的同欣電，受惠於合併車用ＣＩＳ封測廠勝麗，加上營運成長，去年ＥＰＳ八．一二元，但今年第一季就交出二．六八元佳績，隨著第二季營收可望超過三四億元以上創歷史新高，上半年ＥＰＳ將挑戰五．五至六元，全年預估有機會挑戰十二元，含息五．五元，股價不到二四○元，是ＰＥ不到二○倍的成長股，股價突破站穩季線，有機會向歷史新高推升。

台股接下來進入年度除權息旺季，加上七月份各家召開股東會及法說會，在航運及能源股外，另一波電子主流股或將出現。

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